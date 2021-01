Relschoppers laten enorm spoor van vernieling achter in Den Bosch, meerdere winkels geplunderd

Wesley Sneijder: ‘Mijn handen jeuken om aan de slag te gaan bij FC Den Bosch’

25 januari Nee, inhoudelijk gaat hij er nog niets over zeggen. ,,Daar is het te vroeg voor. We zijn nog in gesprek over de samenwerking.” Maar het is Wesley Sneijder wel degelijk menens met FC Den Bosch. ,,Mijn handen jeuken om hier aan de slag te gaan”, zegt de recordinternational.