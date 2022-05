Relschoppers uit Rosmalen en Den Bosch opgepakt na wedstrijd Helmond Sport - FC Den Bosch

Met video Zwaargewon­de man die bij auto in natuurge­bied Helvoirt werd gevonden is 68-jarige Bredanaar

HELVOIRT/BREDA - De man die vrijdagochtend zwaargewond werd gevonden in een natuurgebied in Helvoirt, blijkt een 68-jarige Bredanaar te zijn. Het politie-onderzoek naar het mogelijke misdrijf is zaterdagmiddag nog in volle gang.

21 mei