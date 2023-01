Rennen door het loerende duister van de Maliskampse bossen bij eerste Night Trail van triathlonvereniging RDG

Om struikelpartijen binnen de perken te houden, was iedereen verplicht te rennen met een petzl op de kruin. „Het parcours is en blijft nat”, steekt starter Coen Spierings gortdroog van wal. „Deelname is geheel voor eigen risico.”

Terwijl de avond als een mysterieuze deken over het boslandschap hangt, maken de circa 125 deelnemers zich bij het clubhuis van MHC Rosmalen klaar voor de start. Een aantal ‘doet’ de 5 kilometer, de overgrote meerderheid legt zich toe op de 11.

Quote Of ik bang ben voor geesten of een valpartij in het donker? Totáál niet! Iris Wubbens, Deelnemer Night Trail

„Ik ga uiteraard voor de langere afstand. Gewoon lekker lopen. Dit wordt geen poging om het wereldrecord te verbreken. Of ik bang ben voor geesten of een valpartij in het donker? Totáál niet! Het is het avontuur dat me trekt. Toegegeven: dit zou ik nooit in m’n eentje doen”, weet Iris Wubben (42) die tevens betrokken is bij de organisatie.

Volledig scherm Bij de start van de Night Trail. © Roel van der Aa

Glowsticks

Vrijwel de hele dag heeft het geregend. Tijdens het event is het gelukkig droog. In de loerende duisternis schieten de lopers een voor een voorbij op het goed uitgepijlde parcours dat her en der verlicht is door glowsticks. Aanvankelijk klinkt onderweg flink wat gekwebbel, maar dat wordt snel minder. Behalve dat concentratie vereist is, begint bij sommigen de vermoeidheid parten te spelen.

Quote Apart om met z’n allen in het donker te sporten Arno van der Loop, Deelnemer Night Trail

Later, na binnenkomst, overheerst bij het gros een voldaan gevoel. Ook bij Arno van der Loop (63): „Gezond voor het lichaam en ook nog eens gezellig. Apart om met z’n allen in het donker te sporten. Ik ben geen moment stukgegaan. Komt omdat ik wekelijks vele kilometers hardloop. Van Den Bosch naar Schijndel, dat soort gein. Ik heb natuurlijk ook mijn naam mee.”

Ultrarunner Jaber Herman(44) heeft het eveneens naar z’n zin gehad. „Een leuke training. Volgende maand krijg ik in de Ardennen 275 kilometer voor de kiezen. Tja, da’s best een ‘dingetje’. Zo, als je het niet erg vindt, ga ik er nu weer vandoor. Nog vijf kilometer, dan ben ik thuis.”

De aansluitende afterparty is drukbezocht. Ondanks goede voornemens blijven de danspasjes achterwege...



