Renovatie en bouw van 14 appartementen voor 55-plussers op Fort Isabella start in het najaar

VUGHT - De renovatie en bouw van veertien appartementen voor 55-plussers in een van de oude kazernegebouwen op Fort Isabella in Vught start in het najaar. Woensdag 4 september wordt een informatiemarkt gehouden voor geïnteresseerden.

De ontwikkeling van ‘buitenstad’ Fort Isabella in Vught is na jaren van voorbereiding volgens initiatiefnemers Tjeerd Saatrube en Olivier Koning van de Isabella Groep in de volgende fase beland. Sinds enkele jaren werken ze aan een samenleving waar wonen, werken, recreatie en educatie, gastvrijheid en betrokkenheid centraal staan.

Isabellaplein

Het historische fort verbindt de natuurgebieden Gement en de Bossche Broek. De appartementen worden gerealiseerd in een honderd jaar oud gebouw aan het Isabellaplein. De woningen variëren in oppervlakte van 102 tot 168 m2, met prijzen vanaf 429.000 euro (vrij op naam).

Koning: ,,We vinden het geweldig dat we na al die tijd van voorbereiding nu verdere concrete stappen gaan zetten. We verwelkomen de bewoners van deze appartementen in het eerste kwartaal van 2021. Ook komen er huurappartementen, we verwachten dat de inschrijving hiervoor start in de eerste helft van 2020 en dat de realisatie medio 2021 gereed is.”

Quote De brug is onderdeel van de revitalise­ring van het natuurge­bied op en rond de monumenta­le wallen van het fort Tjeerd Saatrube, Isabella Groep

De afgelopen jaren stonden voor de Isabella Groep in het teken van het wijzigen van het bestemmingsplan, het verduurzamen van de eerste vijf gebouwen en het vormgeven van de financiering en organisatie. Ook is er een begin gemaakt met de herinrichting van het terrein, zijn er bedrijfsruimtes en kantoren ontwikkeld én zijn de voorbereidingen voor de toekomstige realisatie van een brug over het Drongelens kanaal bijna afgerond.