Renovatie Vughtse raadhuis is klaar, op wat likjes na

Een tevreden man, dat is Stefan Heuverling. De eigenaar van het Vughtse schildersbedrijf Brabander beseft dat de vrij omvangrijke klus er zowat opzit. "Langzaam maar zeker worden de steigers nu afgebroken. En als dat allemaal gefikst is, komen we nogmaals in actie om de puntjes op de i te zetten. Denk aan plekken waar de ankerpunten van de steigers zich hebben bevonden of waar nog een oneffenheid is te zien. Verder moet de plint tot een hoogte van ongeveer een halve meter antraciet worden, een mooi contrast dat vooral bedoeld is om 'opspattend' vocht te camoufleren", verduidelijkt Heuverling. "Eind september hebben we hier onze 'bivak' opgeslagen; dan ben je gewoon blij wanneer je na zovéél maanden bijna een streep eronder kunt zetten. Of we ook trots zijn? Wat denk je? Dit is wellicht het meest toonaangevende bouwwerk van Vught! Het voelt alsof we een stukje geschiedenis hebben meegeschreven."

Onaangename verrassingen

Gedurende de renovatiewerkzaamheden kwam de gemeente als opdrachtgever voor enkele onaangename verrassingen te staan. Die kwamen bovenal aan het licht bij het verwijderen van de oude (witte) verflaag. Nader onderzoek leerde dat de verf tijdens de vorige restauratie in de jaren '90 waarschijnlijk te snel is aangebracht, vóórdat het voegwerk droog was. Daardoor kreeg het vocht -mede door het proces van zwamvorming- in de loop der tijd vrij spel om zich in de muren op te hogen. De onvoorziene problemen hebben in ieder geval ertoe geleid dat de renovatie in z'n geheel aanzienlijk méér gaat kosten dan gepland. Hoeveel precies is nog onduidelijk.

Door de coronacrisis zijn de werkzaamheden flink vertraagd. Deels zit de verklaring in het feit dat de Vughtse hoofdaannemer Nico de Bonth en de diverse ingeschakelde bedrijven zich moesten houden aan de RIVM-richtlijnen. Het streven was dat de oplevering ergens in mei zou plaatsvinden, maar dat is nu dus enkele maanden later geworden.