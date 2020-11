Reserveren voor kerststal in Sint-Jan is landelijk een topper

DEN BOSCH - Maria houdt haar hoofd stil terwijl ze vroeger knikte, Jozef zaagt. En zo zijn er meer nieuwigheden in de kerststal in de Sint-Jan. Honderden mensen staan al in de digitale rij.

Een sliert wachtende mensen tot buiten de Sint-Jan zoals jarenlang het geval was. Dat is in deze coronatijd niet verantwoord. Daarom heeft de gemeente bepaald dat maximaal 45 mensen tegelijkertijd in de kerststal mogen zijn. Hoogstens 100 belangstellenden ‘moeten’ in de kerk wachten op toegang tot de kerststal.

Extra kosten

Ze moeten een bezoektijdstip reserveren op de website debosschewinter.nl. Dat hebben sinds vorige week bijna 700 mensen gedaan. Kinderen tot en met twaalf jaar betalen niets. Voor volwassenen wordt een euro per persoon in rekening gebracht. De opbrengst gaat naar de Sint-Jan, onder meer omdat door de coronaregels extra kosten moeten worden gemaakt. ,,We hebben bijvoorbeeld veel meer kerstbomen gekocht om de bezoekers veilig afstand van elkaar te laten houden’', zegt Jack Kradolfer die de bouw van de kerststal coördineert.

Volledig scherm De stal in de Sint-Jan is gebaseerd op een houtsnede in het lijdensaltaar van rond 1500 dat in de Sint-Jan staat. © Peter De Bruijn

Bezoekersrecord

De kerststal met het thema ‘Een droom wordt werkelijkheid’ is een van de attracties van de Bossche Winter. Directeur Huibert Wilschut is tevreden over de reserveringen. ,,We werken met een landelijk opererende ticketprovider. Daar scoort nu niks beter dan de kaartverkoop voor deze kerststal’', zegt Wilschut.

Hij verwacht dat veel belangstellenden vooral na Sinterklaas zullen reserveren. Het is afwachten of er net als bij de vorige kerststal meer dan 84.000 mensen komen. ,,Door de coronaregels zouden mensen weg kunnen blijven. Maar misschien wordt een bezoekersrecord gevestigd omdat mensen het waarderen om niet zoals andere jaren uren in de rij te moeten wachten. Het is natuurlijk ook een voordeel dat je zonder gedrang de tijd hebt voor de kerststal.’'

Andere rol voor Jozef

Met het maken van coronaproof-gangpaden en ophangen van lampjes is het volgens hem nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Wat vindt hij vooral geslaagd? ,,Ik vind het mooi dat Jozef nu een een andere rol heeft dan gebruikelijk. Hij bekommert zich wat meer om het kindje Jezus dan gebruikelijk. In totaal zijn er drie Jozef-figuren in de stal die ieder een andere rol vervullen.’'

De stal is geopend van 4 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 13.30 tot 18.00 uur. Reserveren kan ook via kerststal-sint-jan.nl.