Respect? Een grote bek of dikke steen kan Hicham (meneer de agent) vaak krijgen

Verplicht groen bij nieuwe grotere projecten in Den Bosch

10 februari DEN BOSCH - In de zomer is het te heet in de stad, bij steeds heftigere regenbuien is er te veel wateroverlast. Den Bosch wil dat de stad zelf in staat is om die ongemakken op te vangen. Hoe? ,,Door voor nóg meer groen in de gemeente te zorgen’’, aldus wethouder Mike van der Geld.