Restaurant Citrus in Den Bosch krijgt ‘Halve Michelinster’: de Bib Gourmand

Update + Video Vlammen van tientallen meters hoog en een enorme rookwolk boven Den Bosch, cellencom­plex ontruimd

13:13 DEN BOSCH - Een zeer grote brand bij verschrotingsbedrijf A.V.I. zorgt sinds dinsdagochtend vroeg voor een vuurzee in Den Bosch. De vlammen slaan tot een meter of vijfentwintig de lucht in. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio woedt de brand in een gebied van zo'n honderd bij honderd meter. Omwonenden dienen ramen en deuren gesloten te houden. Er is een NL-Alert verzonden.