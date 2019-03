Restaurant Croy in Den Bosch te huur; ondernemer richt zich meer op luxe tentenresort in Tanzania

Franken startte in mei 2010 met het restaurant in het pand waar jarenlang sterrenrestaurant De Pettelaar was gevestigd. De formule ‘Landleven’ moest gasten ‘de mogelijkheid bieden om elkaar in een uitnodigende Brabantse atmosfeer te ontmoeten’. De menukaart was samengesteld met streekprodukten waarbij een driegangenmenu mogelijk was vanaf 14.95 euro (nu vanaf 17.95 euro). De formule werd voor die tijd al toegepast in restaurants De Croyse Hoeve in Aarle Rixtel en ‘t Stokske De Smaak van Croy in Moergestel.