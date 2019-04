Restaurant Nonna! is sinds enkele dagen gesloten; streven naar tien Nederlandse filialen lijkt gestrand

DEN BOSCH - Restaurant Nonna! (grootmoeder in het Italiaans) dat in september 2014 werd geopend aan de Bossche Karrenstraat is sinds enkele dagen gesloten. In het pand was jarenlang restaurant Bellagio gevestigd. Nonna! startte na een flinke verbouwing.

Initiatiefnemer Judith van der Doelen zei in 2014 in het Brabants Dagblad dat het de bedoeling was om binnen een paar jaar tien tot twaalf restaurants te laten openen in Nederland. De vestigingen moesten volgens haar enigszins vergelijkbaar zijn met de zeven restaurants genaamd Mattarello in Rome, waar Van der Doelen ook aan verbonden is.

Unieke kans

Het pand in de Karrenstraat was een ‘unieke kans’ om met het concept in Nederland te beginnen, zo stelde Van der Doelen destijds. Ze vond het pand wel een tikkeltje groot. ,,Maar waar vind je anders zo’n mooie plek in de Uilenburg? We hebben minimaal 100 stoelen nodig voor ons concept. Na de verbouwing denken wij hier 160 zitplaatsen te hebben”, aldus Van der Doelen.

Zij is sinds enkele dagen niet bereikbaar voor een toelichting. De Facebook-pagina van haar bedrijf (ook gevestigd in Eindhoven) is al een poosje uit de lucht.