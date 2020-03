Restaurant Taste Bij Dirk kan coronacrisis niet doorstaan: ‘Ik heb faillissement aangevraagd’

Plaatsen van indrukwek­ken­de trap Muyserick thuis te volgen: ‘Kom niet naar het Maurick­plein’

16:13 VUGHT - Het belooft een indrukwekkend schouwspel te worden; het plaatsen van de nieuwe trap Muyserick in Vught. De operatie daarom zaterdag te bekijken via een ‘livestream'. ,,Zodat het hele proces veilig thuis te volgen is", aldus een woordvoerder. ,,We willen ontmoedigen dat mensen tijdens deze coronacrisis massaal komen kijken.”