Restaurant Vigor krijgt snel na opening compliment van Michelin: ‘Een krachtige nieuwkomer’

Bosch plan voor inspraak en participa­tie is lastig, ‘maar dit schrijft een stagiaire in drie dagen’

26 maart DEN BOSCH - Annapark, Dierenbos, flexwoningen Groote Wielen, verkeersmaatregelen en een windmolenpark in de polder. Inwoners van Den Bosch klagen de laatste maanden steen en been over de manier waarop de gemeente Den Bosch met participatie en inspraak omgaat.