Restaurants schreeuwden om koks. En toen kwam het coronavirus

Bever­burcht Den Bosch verdient bescher­ming in plaats van voortduren­de verstoring

10:01 DEN BOSCH - Bosschenaar Job Reeser maakt zich druk over de verstoring van beverburchten, zoals in zijn achtertuin aan de Burgemeesters Godschalxstraat in de Maaspoort. Hij vindt dat de gemeente, adviesbureaus en ecologen daar beter op moeten letten.