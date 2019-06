Restauratie huis Jeroen Bosch kost meer dan miljoen, precies prijskaartje pas duidelijk na onderzoek à 130.000 euro

Wat het verbouwen van het vroegere woonhuis van de beroemde Bossche schilder in ieder geval duurder gaat maken dan twee jaar geleden met die miljoen euro op papier stond, is het plaatsen van een spiltrap en een lift naar de tweede verdieping.

Het JBAC gaat het Huis van Bosch exploiteren, sluit daar voor een 10-jarig contract met de gemeente af en gaat per jaar 37.500 euro (exclusief btw) huur betalen. En met name over die exploitatie waren er gisteravond tijdens de commissie bedrijvigheid enkele vragen, omdat de onderliggende cijfer ontbreken. ,,Stel dat het met die exploitatie niet lukt, wat is dan het risico van de gemeente’’, vroeg Marcel Ploegmakers namens het CDA. Volgens Van der Geld is het risico voor de gemeente beperkt, maar hij beloofde alsnog inzicht in de exploitatie-cijfers te geven.