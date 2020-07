Restauratie pand waar Jeroen Bosch heeft gewoond start in oktober

Volgens de gemeente zorgt de restauratie voor ‘een uniek kijkje in acht eeuwen Bossche bouwhistorie’ en wordt ingezet op een zo duurzaam mogelijke restauratie. Het gebouw is en blijft gasloos. Daarnaast wordt gekozen voor duurzame oplossingen met onder andere LED-verlichting, isolatie en een lucht-/warmtepomp.

Ontvangstruimte

De gemeente kocht het pand in 2016 voor 730.000 euro. Na een volledige restauratie wordt het pand eind 2021 geopend als Huis van Bosch. Het is de bedoeling om de begane grond in te richten als ontvangstruimte waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het culturele en toeristische aanbod in Den Bosch. De toegang is gratis, maar dat geldt niet voor de rest van het gebouw.