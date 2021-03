Restauratie van stadhuis moet einde maken aan kleurverschillen: ‘Het is een lappendeken’

RELLEN Relschop­pers Den Bosch voelden zich onoverwin­ne­lijk, meelopers werden ‘geblok­keerd’ door politie

23 maart DEN BOSCH - Onoverwinnelijk. Zo voelden sommige relschoppers zich. En er waren ‘meelopers’ die beweren dat er geen ontkomen aan was omdat agenten zijwegen blokkeerden. Dat is te lezen in een analyse waarvoor is gesproken met verdachten die zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op 25 januari in de Bossche binnenstad.