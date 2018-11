Resultaat controle Rosmalen: een illegale stroomaansluiting ontdekt en 14.000 euro aan belastingschuld geïnd

Tot ontmoe­tings­cen­trum verbouwde Petruskerk trekt veel volk

7:00 VUGHT - De tot ontmoetingscentrum verbouwde Petruskerk in Vught slaat aan. DePetrus is ruim een half jaar open en zag 132.000 bezoekers over de drempel stappen. Uit Vught maar ook ver daarbuiten. De bieb is zelfs in de race voor de titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland’.