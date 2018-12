Ria (72) en Cor (73) hebben de middag van hun leven bij stewardessendans

Ria van 72 en Cor van 73 hebben de middag van hun leven. In hun rode truien dansen, zwaaien en zwieren ze dat het een lieve lust is. Onvermoeibaar, zich van de kou niet bewust. ,,Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’’, zegt Cor Marcé. Samen met zijn vrouw is de Bosschenaar zaterdag helemaal vooraan te vinden, dicht bij het podium van het Winterparadijs op de Parade. ,,We vernamen dat de stewardessendans van de All You Need Is Love Kerstspecial hier vandaag zou zijn en we wisten meteen: daar gaan we naartoe. We zijn fan van het programma.’’