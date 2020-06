Richard Damen (Rijk), kwajongen op de radio, op 55-jarige leeftijd overleden

necrologieDEN BOSCH - Radio maken bij het in en buiten Den Bosch fameuze en illegale Radio Benelux. De woensdagmiddag op 55-jarige leeftijd overleden Richard Damen (Rijk) was er veertig jaar geleden al héél vroeg bij. Met René Vercruyssen vanuit de slaapkamer van Damen plaatjes draaien.

,,Richard en ik waren zo naïef dat de controledienst ons toch niet kon vinden. Maar uiteindelijk zaten we elke zondag van twaalf tot zeven uur ergens anders’’, herinnert Vercruyssen zich de tijd dat ze net vijftien jaar oud waren. De passie groeide in een periode dat discotheek Galaxy aan de Karrenstraat naam en faam kreeg; Radio Benelux was 24 uur per dag te beluisteren.

Stadsradio

Ook Damen was er met zijn radiomaatjes als de kippen bij toen lokale omroepen officieel werden toegestaan. Maar ja, Den Bosch had al de Blos. Vercruyssen: ,,Wij gingen commercieel. Vanuit Sint-Michielsgestel voor Den Bosch, vanuit Goirle voor Tilburg, vanuit Nuenen voor Eindhoven. En we zaten in Helmond en Breda. Stadsradio voor de gehele provincie.’’

De man van de typetjes

Damen wilde maar één ding: radio maken. Daaruit ontstond ook Radio 8FM. Door zijn gedrevenheid als deejay in verschillende discotheken én voor de radio, groeide Damen uit tot een bekendheid. ,,Richard was de minder serieuze van ons twee. Maar ook een heel gevoelige en emotionele jongen’’, schetst Vercruyssen. In feite was Damen een voorloper. ,,Richard was tijdens zijn ochtendshow de man van de typetjes op de radio, mensen bellen en een beetje voor de gek houden.’’

Johnny en Rijk