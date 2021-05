Richmond viel op de lange vlechten van Selma, nu zijn ze 60 jaar getrouwd

DEN BOSCH – Richmond Sweeb (85) had maar één blik nodig om smoorverliefd te worden op Selma Tjin Chin (79). Hij viel meteen voor haar knappe uiterlijk, slanke lichaam, lange vlechten en natuurlijk haar lieve karakter. Op 10 mei 1961 kwam zijn droom uit en gaf hij haar het jawoord. Zestig jaar later mag hij haar nog steeds zijn vrouw noemen.

Richmond en Selma leerden elkaar na de zomer van 1960 kennen in Suriname. Als jongere zusje mocht Selma voor het eerst met haar broers en hun vriendengroep mee, waar Richmond ook deel van uitmaakte. Het was een heerlijke tijd. Doordeweeks werd er hard gewerkt, in het weekend kwam de jeugd bij bekende recreatiegebieden bijeen. Selma viel bij Richmond direct op. In positieve zin. Hij viel als een blok voor haar en wilde dolgraag een afspraakje met haar maken. Dat bleek vanwege Selma’s beschermende broers moeilijker dan gedacht. Hij verzon tal van smoesjes om met haar in contact te kunnen komen.

Zware beslissing

Selma had in die tijd na twee jaar vaarwel gezegd tegen haar baan als kleuterleidster en was net begonnen met haar opleiding als verpleegkundige. Richmond werkte als penningmeester bij het Ministerie Openbare Werken van de overheid. Zijn familie had een Chinees restaurant, waar hij regelmatig te vinden was. Om te werken, maar ook om eten te halen dat hij naar Selma kon brengen. De twee werden net voor kerst een stel. Een half jaar later volgde het huwelijk. Het was één groot feest.

Zo fijn waren de prille liefdesjaren, zo moeilijk werd het in 1965. Ze hadden inmiddels vijf kinderen en om meer uit hun toekomst te kunnen halen, moesten ze de zwaarste beslissing uit hun leven nemen: Suriname verlaten om naar Nederland te emigreren. Richmond vertrok in 1965. Helemaal alleen. Hard werken bij Organon en een spaarcentje waren vereist om Selma en de meisjes een jaar later ook over te kunnen laten vliegen.

Nog een verhuizing

De kroost groeide op in Nederland. Er kwamen negen kleinkinderen en inmiddels zes achterkleinkinderen. In 2014 besloten Richmond en Selma te verhuizen. Het huis aan de Zwollestraat dat gepaard ging met heel veel mooie herinneringen en verhalen, werd ingeruild voor een senioren appartement aan de Commissaris van der Hartenlaan. Daar wonen ze nu met veel plezier, genieten ze van samen eten en ontvangen ze met veel liefde Jan en alleman voor een kopje koffie.