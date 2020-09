Rien van den Broek bouwde Bever uit en gaat na 50 jaar met pensioen

ROSMALEN – Rien van den Broek paste als directeur van Bever cecennialang auto's aan voor mensen met een beperking. In een stokoude Volvo 66 die al in 1977 werd aangepast hij gisteren zelf in voor zijn laatste werkdag. Na vijftig jaar mag hij met pensioen.

Sophie Fleur Verbiesen

Rien van den Broek begon zijn werkende leven bij Koninklijke Van Drunen, later overgenomen door Heijmans. ,,Mijn vader werkte er als stratenmaker en hij had gevraagd of er niet een plekje vrij was voor mij, aangezien ik gestopt was met mijn studie. Zo werd ik er op mijn zestiende kantoorbediende.”

Het was niet genoeg. In de avonduren leerde Van den Broek bij, totdat hij uiteindelijk zijn accountantsopleiding afmaakte. ,,Ik had op dat moment ook wel behoefte aan een iets kleiner bedrijf en ik wilde graag iets meer doen dan alleen administratie wat ik inmiddels bij Heijmans deed. Daarom solliciteerde ik bij Bever, een bedrijf dat zich richtte op aanpassingen in auto’s voor mensen met een lichamelijke beperking.”

Het klikte meteen met oprichter Freek de Moor en op 1 november 1986 begon Van den Broek als hoofd administratie bij het bedrijf. Samen met Jan Jonkheid bouwden ze het bedrijf verder uit. Bever groeide. Naast de twee vestigingen in Andelst en Bodegraven, kwam er een bedrijf in Breda bij en een rijschool.

Is me niet slecht afgegaan

In 1994 nam hij Bever over. ,,Freek vond de veranderingen op de markt lastig. Eerst kregen we opdrachten via het GAK, maar dat ging nu de gemeente doen. Jan en ik schrokken, want wij wilden niet stoppen. Jan wilde nog niet, hij vond zichzelf nog te jong, dus deed ik het alleen. Het is me, denk ik, niet slecht afgegaan.”

Spelen met een schroevendraaier

Nu is het tijd voor hem om het stokje over te dragen aan zijn zoon Jeroen. Geen vooropgezet plan, maar wel mooi dat het gebeurt. Maandag 21 september nam hij afscheid, al heeft hij het werk de afgelopen jaren al wel afgebouwd. Van den Broek gaat zich geen moment vervelen. ,,Ik heb het sowieso al druk met mijn voorzitterschap bij de Heemkundekring Rosmalen. Daarnaast willen we meer gaan fietsen en gaan we het druk krijgen met het passen op onze kleinzoon. Als hij er is, kun je verder eigenlijk niets doen,” lacht hij. Dan peinzend: ,,Speelgoed vindt hij maar niks. Hij speelt het liefst met een schroevendraaier. Dat zou dus nog wel eens een goede techneut kunnen worden.”