‘Rijdende moestuin’ grote winnaar bij Boostival

SP Den Bosch nomineert Zayaz voor Schimmel­schand­paal 2018

12:07 DEN BOSCH –Woningcorporatie Zayaz is één van de tien genomineerden voor de Schimmelschandpaal 2018. Deze door de SP in het leven geroep schandpaal wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in de huizen, en de minste bereidwilligheid om hier iets aan te doen. De winnaar wordt op 12 november bekend gemaakt.