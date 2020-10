Rijdt de ambulance vanuit Berlicum vaker op tijd? RAV doet een proef

BERLICUM - Is de ambulance sneller bij je thuis, als je hem nodig hebt? De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft een tijdelijke ambulancepost gemaakt aan de Overbeeke 12 in Berlicum om betere aanrijtijden te krijgen.

In de buurt van de brandweerkazerne aan de Runweg in Berlicum is nu ook een ambulancepost neergestreken. RAV Brabant Midden-West-Noord heeft besloten om twee jaar lang uit te proberen of vanuit deze tijdelijke ambulancepost de service aan het publiek en de aanrijtijden verbeterd kunnen worden.

Schijndel ligt minder centraal

Manager Brabant-Noord van de RAV Herman Schlepers vertelt dat zijn organisatie voortdurend data en gegevens verzamelt om te kijken hoe het gaat met de service en aanrijtijden van de ambulances in de regio. ,,Uit al die data bleek al enige tijd geleden dat onze stationeringsplaats in Schijndel minder centraal was komen liggen. Daarom is die stationeringsplaats opgeheven. Na een intensieve zoektocht en uit data blijkt dat een post in de omgeving van de Runweg in Berlicum wel eens kan zorgen voor betere aanrijtijden in de regio.”

Twee jaar uitproberen

Dus werd er een locatie gezocht aan de Overbeeke voor een ambulancepost. ,,Die hebben we nu gevonden bij Schellings. Een goede voorziening om zowel de ambulance te kunnen stallen, maar ook voor het personeel om er een boterham te eten en tijdens hun dienst te verblijven. We gaan deze locatie twee jaar lang uitproberen. Als vervolgens blijkt dat we hier veel beter al het ‘dure gemeenschapsgeld’ in kunnen zetten voor sneller en beter ambulancevervoer, dan zoeken we er een definitieve locatie. In feite kijken we bij al onze inzet van ambulances naar zeer zorgvuldig geldgebruik. Je wilt een maximale ‘opbrengst’ van de dure middelen die worden ingezet. En ambulancezorg is nu eenmaal kostbaar.”

Dekkingsgraad goed houden

Staat er dan elke dag een ambulance klaar in Berlicum? ,,Nee, zo werkt dat niet. In principe proberen we vanuit hier zeven dagen dagdienst en de late dienst te draaien. Maar als ambulances worden ingezet, rijden ze door de regio rond en zijn ze niet altijd ter plekke. Je moet het zien als een netwerk van ambulances, ook die van Den Bosch horen daarbij in dit gebied. Zo proberen we de dekkingsgraad goed op orde te houden en vaak nog te verbeteren waar dat kan.”

Weloverwogen besluit

De RAV verzamelt de komende twee jaar veel data om de proef op de som te nemen. Zo kan na de proef een weloverwogen besluit genomen worden om in Berlicum een definitieve stallingsplaats in te richten. Maar dan moet de RAV natuurlijk nog wel kijken of er nabij de Runweg een definitieve plek gevonden kan worden.