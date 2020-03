Rijen wachtenden bij coffeeshops in Den Bosch ,,Het is sluiten mensen”

DEN BOSCH - Onverbiddelijk gaan precies om 18.00 uur de rolluiken van coffeeshop ‘The Grass Company’ aan het Emmaplein naar beneden. ,,Het is sluiten mensen”, roept de portier. Tientallen jongeren en wat ouderen, die vlak voor zessen nog snel wat wiet wilden scoren, druipen teleurgesteld af. De rij is even snel verdwenen als die even over half zes is ontstaan nadat minister Bruins meedeelde dat alle eet- en drankgelegenheden in ons land tot en met 6 april dicht moeten.

..Jammer”, zegt een jonge vrouw die de rolluiken vlak voor haar neus ziet zakken. . ,,Ik moest nog wat wiet halen voor vriendinnen van mij. Maar denk niet dat het een groot probleem is om er op andere manieren aan te komen. Ik blow ook niet zo heel vaak. Kan wel even zonder.”

Jongens op brommers

In de buurt van de coffeeshop rijden jongens op brommers. Ze gebaren dat zij ergens anders nog wel wat hebben. Velen uit de rij gaan naar andere coffeeshops in bijvoorbeeld de Hinthamerstraat. Hopen dat die nog wel open zijn.

Opmerkelijk genoeg is dat bij Chip’ndale en Meetpoint het geval. In de Hinthamerstraat is het tussen 18.00 uur en 19.30 uur druk. Mensen die snel wat wiet willen scoren, parkeren de auto’s her en der in de straat. Wijkagent Marc de Wit laat via Twitter weten dat de rijen in overleg met de ondernemers snel weg worden gewerkt. ,,Bijzondere situaties zorgen voor bijzondere keuzes”, laat hij via social media weten.

De politie grijpt in als een man en een vrouw tot twee keer toe provocerend hoesten en proesten tussen de wachtenden. De man wordt even later aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde.

,,Nee we hebben het niet gezien”, zeggen een man en vrouw die met een voorraadje wiet bij Meetpoint naar buiten komen. ,,Of het ons lukt? Als we drie weken op vakantie gaan, blowen we ook niet.”

Quote Er ontstaat nu een levendige zwarte handel in softdrugs Klant van coffeeshop

,,Natuurlijk moet het sluiten van de coffeeshops voor het indammen van het virus zorgen”, zegt de vrouw. ,,De mensen willen toch hun jointje roken. Ik denk dat er nu een levendige zwarte handel in softdrugs zal ontstaan. Geen goede zaak.”

Volledig scherm De Korenbrugstraat in Den Bosch gisteravond rond 18.30 uur © Peter de Bruijn

‘De laatste ronde’

Op de Uilenburg kun je even over half zeven een kanon afschieten. ,,Het was vlak voor zessen in één keer boem. Jongens dit is de laatste ronde”, zeggen Stef Terhorst en Timi Kovacs. ,,Het was best emotioneel bij Het Veulen. ,,We hebben een vriendengroep. Je weet niet wat er nu gaat gebeuren. Je kunt bijna nergens naar toe. Zorgen voor elkaar wordt heel belangrijk. We willen anderen gaan helpen.”