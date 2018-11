Rijk en regio investeren 37 miljoen extra in aanpak N65

Deze bijdrage komt bovenop het reeds gereserveerde budget van 108 miljoen euro voor dit project. Daarmee kunnen nu alle drie de kruispunten in Vught ongelijkvloers aangelegd worden en wordt ook de kruising in Helvoirt omgebouwd tot een ongelijkvloers kruispunt zonder verkeerslichten. De eerder geplande fietstunnel komt te vervallen.

In juni 2016 werd een Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming op de N65 tussen Vught en Haaren te verbeteren. Er was voor gekozen om in Vught onder andere twee van de drie bestaande kruisingen ongelijkvloers te maken. In Helvoirt zou de bestaande kruising uitgebreid worden met extra rijstroken en met een fietstunnel onder de kruising door. Bij de verdere uitwerking van dit Voorkeursalternatief bleek dat de gekozen oplossing de problemen in de toekomst onvoldoende zou oplossen. Daarnaast bleek de oplossing niet te kunnen rekenen op draagvlak in de omgeving. De provincie en gemeenten hebben daarop met Rijkswaterstaat onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het VKA te verbeteren tot een meer uitgebreid VKA+ en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Betere oplossing

Gedeputeerde Christophe van der Maat: ,,Als we deze belangrijke route tussen Den Bosch aen Tilburg voor de toekomst willen aanpakken dan moeten we het ook meteen goed doen. Die kans hebben we maar één keer. Een betere oplossing voor de N65 bleek echter ook duurder. Namens de regio heb ik de minister een bod voorgelegd om de meerkosten van 37 miljoen met alle partijen te delen. Met dat VKA+ en de financiële verdeling heeft de minister afgelopen week ingestemd. Dat is uitstekend nieuws voor de inwoners Vught en Haaren maar zeker ook voor de mensen die dagelijks te maken hebben met de files op deze belangrijke route.”

Extra aanpak Vught

Met deze extra financiële impuls is het mogelijk om in Vught naast de kruisingen met de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan, ook de kruising van de Boslaan/Vijverbosweg ongelijkvloers te maken. De N65 tussen de John F. Kennedylaan en de De Bréautélaan wordt met 2,5 meter half verdiept aangelegd zodat de omgeving minder overlast heeft van het verkeer. Die verdiepte ligging van het kruispunt maakt het mogelijk om bij de Boslaan toch een fietsoversteek te maken. Wethouder Guus van Woesik: ,,Dit is een geweldig resultaat voor Vught en voor onze inwoners. Het is een investering in onze toekomst die de best haalbare oplossing binnen bereik brengt, Hier is het allemaal om begonnen en Ik ben ontzettend blij dat we dit met zijn allen mogelijk gaan maken.”

Fietstunnel

Bij de presentatie van de VKA-variant ontbrak met name in Haaren draagvlak voor de gekozen fietstunnel. Daarnaast bleek bij de gedetailleerde verkeersonderzoeken dat de keuze voor een uitbreiding van het kruispunt de files op de langere termijn onvoldoende zou oplossen. Met het besluit tot het uitgebreidere VKA+ krijgt ook Helvoirt een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten bij de Torenstraat. Fietsers worden over de verdiepte N65 geleid waardoor de geplande fietstunnel niet meer nodig is. Voor de veiligheid van de fietsers wordt daarnaast een extra fietstunnel bij de Kreitsestraat in de plannen opgenomen.

Ook wethouder Carine Blom van gemeente Haaren is verheugd: ,,We zijn in Haaren blij met dit principebesluit voor een tunnelbak voor Helvoirt waarmee een vurige wens van de inwoners in vervulling gaat. Het doorgaande verkeer op de N65 is hiermee gescheiden van fietsers en het lokale verkeer. De gemeente maar zeker ook de inwoners van onze dorpen hebben hier veel energie ingestoken om deze veiligere oplossing voor elkaar te krijgen en het is goed om te zien dat dit erkent wordt. We gaan dan ook met veel vertrouwen aan de slag met de verdere uitwerking.”

Informatiebijeenkomsten