Rijk ‘straft’ Vught vanwege vele villa’s, kazernes, gevangenis en verpleeghuizen; Den Bosch gaat erop vooruit

Vught gekort met 1,2 miljoen euro per jaar

Zaltbommel komt met een korting van 17 euro per inwoner redelijk goed weg. Vught wordt, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 2023 gekort met 46 euro per inwoner. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen euro per jaar. Den Bosch krijgt er juist 60 euro per inwoner bij. ,,De verhoging/verlaging wordt in stapjes van 15 euro per jaar ingevoerd”, aldus een Bossche gemeentewoordvoerder. ,,Hoewel het definitieve effect nog niet bekend is, mogen we ervan uitgaan dat de gemeente Den Bosch meer geld per inwoner gaat krijgen. Naar ons oordeel doet het nieuwe verdeelvoorstel recht aan de kosten waarmee wij als centrumgemeente hebben te maken.”