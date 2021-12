Rijksmonument DePetrus Vught kampt met lichte onderhoudsachterstand; stichting start sponsoractie

Volgens Wim Kievits van de Stichting tot behoud van de Petruskerk kampt DePetrus met een lichte achterstand als het gaat om onderhoud en restauratiewerkzaamheden. Zo moet een flink deel van het dak nog worden aangepakt en bestaat de wens om isolatie aan te brengen voor de ramen wat gunstig is voor de klimaatbeheersing. ,,Als we dat met de subsidie en de crowdfunding kunnen uitvoeren, is de kerk voor de komende jaren beter ‘in conditie’ en kan zij voortaan meelopen in regulier onderhoud zoals dat bijvoorbeeld ook bij de Sint-Jan het geval is", schetst hij.