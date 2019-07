Rijksmonumentaal raadhuis Vught bladdert af; renovatie is gestart

Renovatie en bouw van 14 appartemen­ten voor 55-plus­sers op Fort Isabella start in het najaar

14:57 VUGHT - De renovatie en bouw van veertien appartementen voor 55-plussers in een van de oude kazernegebouwen op Fort Isabella in Vught start in het najaar. Woensdag 4 september wordt een informatiemarkt gehouden voor geïnteresseerden.