Rijkswaterstaat: geen bijzonderheden op plek ongeval A59

Volgens een woordvoerster kijkt Rijkswaterstaat na ieder dodelijk ongeval naar de weg of er bijzonderheden zijn. Dat is in juli ook gebeurd.” In juli was op precies dezelfde plek een ongeval met een personenauto waarbij een 21-jarige inzittende het leven liet. ,,We kijken of de infrastructuur de oorzaak kan zijn geweest voor het ongeluk of dat die effect kan hebben gehad op de ernst van de afloop. Bijvoorbeeld een boom die er stond.”

In juli kwamen hier geen bijzonderheden uit. aldus de woordvoerster. ,,En er zijn sinds het ongeval in juli geen wijzigingen geweest. Het is dus bijzonder dat het twee keer op dezelfde plek is geweest maar we zien op dit moment geen bijzonderheden in de infrastructuur daar. “

Ook het ontbreken van verlichting op dit deel van de A59 heeft volgens Rijkswaterstaat geen invloed. ,,Ongeveer twee kilometer voor de plek van het ongeval gaat de verlichting van de snelweg uit. Deze was ten tijde van van het ongeval uit. Landelijk gezien scoren de snelwegen plekken op de snelweg zonder verlichting niet anders in dan in vergelijking met plekken waar wel verlichting is.”