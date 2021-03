Rijksweg N65: voorlopig gaat de schop toch niet de grond in

Mogen we straks tóch met honderd kilometer per uur over de nieuwe autoweg N65?

30 januari VUGHT - Geen files en oponthoud meer maar lekker snel van Den Bosch naar Tilburg rijden. Het is nog toekomstmuziek maar het komt steeds dichterbij. En in plaats van 80 kilometer per uur mag er straks mogelijk zelfs 100 kilometer per uur worden gereden op de nieuwe autoweg N65.