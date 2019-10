Rijstrook dicht door herstel gescheurde riolering bij Bossche Acaciasingel

Overnach­ten tussen de boeken van Babel in Den Bosch

16:43 DEN BOSCH - Overnachten tussen de boeken van Babel (bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel) aan de Bossche Hinthamerstraat. Dat kan in de nacht van 26 op 27 oktober. Babel haakt met het speciale weekeinde in op allerlei evenementen waarbij stil wordt gestaan bij het feit dat het op 27 oktober precies 75 jaar is geleden dat Den Bosch werd bevrijd.