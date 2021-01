Rijwiel kwijt? Politie vindt groot aantal fietsen terug in tuin Den Bosch, vermoedelijk gestolen

25 jaar herindeling Rosmalen is ‘niet als de kip met gouden eieren geslacht’

5 januari ROSMALEN - Ook na 25 jaar is in Rosmalen te horen dat de gemeente zelfstandig beter af was geweest. Maar ook dat ze vandaag de dag bij Den Bosch niets te klagen hadden. ,,Rosmalen stond er in die tijd financieel helemaal niet erg goed voor. De raad had zelfs al besloten om zwembad Kwekkelstijn te sluiten.’’