Rob Lathouwers overleden, geliefde hockeyscheidsrechter in Nederland én Pakistan

Lathouwers was in verschillende hoedanigheden actief bij hockeyclub MOP in Vught en hij was van 1980 tot 1994 internationaal topscheidsrechter. Hij floot op de Spelen van 1984 in Los Angeles en die van 1988 in Seoul. Hij staat tweede op de lijst van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) wat betreft meest gefloten interlands. In dat kader ontving hij van de internationale hockeybond de Golden Whistle toen hij de honderd interlands aantikte. In 1994 in Sydney floot hij zijn eerste en laatste WK.

‘Een echte topscheidsrechter’

Lathouwers was niet alleen in de Nederlandse hockeywereld een geliefde persoonlijkheid, dat was hij ook in Pakistan. Daar floot hij diverse toernooien en na zijn internationale carrière bleef hij daar betrokken om hockeyers op te leiden via de Dar Hockey Academy en Lathouwers stelde er ooit een All Star-team voor ‘The Revival of Hockey in Pakistan’. Hij is ook opgenomen in de Pakistaanse ‘Hockey's Hall of Fame’ en met de Rob Lathouwers Challenge Hockey Cup is er zelfs een toernooi naar hem vernoemd.