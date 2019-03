Rob Zoetelief hoopt op gouden tip die leidt naar daders van grove inbraken in zijn winkels in Oisterwijk en Vught

De winkel aan het Marktveld in Vught werd op woensdag 21 november leeggeroofd, de winkel aan De Lind in Oisterwijk maandag 3 december. Uit beide modezaken werd voor duizenden euro’s aan kleding gestolen. Vooral dure jassen van het merk Stone Island en Canada Goose.

Politie-eenheden werden naar de winkel gestuurd maar ter plaatse bleken de daders al gevlogen. Ze lieten een bijna lege winkel achter. Op camerabeelden is te zien dat drie mannen in een wit busje het rolluik saboteren, de ruit inslaan en vervolgens de auto vol laden met dure merkkleding.

Inbraken maken veel indruk

Zoetelief was ook in 2016 en 2017 al doelwit van inbrekers maar twee inbraken binnen twee weken maakte noemt de eigenaar bizar. ,,Het laat een heel vervelend gevoel achter. Als je 's nachts wakker wordt, denk je ‘ze zullen toch niet weer mijn winkels aan het ruïneren zijn'. Ik hoop echt dat de daders worden gepakt.”

Nasleep inbraak is enorm

De nasleep van de inbraken is volgens de winkeleigenaar enorm. ,,Het gaat niet alleen om het verlies van de goederen maar er is ook veel schade veroorzaakt én je wordt geconfronteerd met kosten voor bijvoorbeeld een nóg betere beveiliging. Ik heb bijvoorbeeld speciale deuren laten hangen van zo wat kogelwerend glas. Al met al ben je er weken mee bezig.”

Zoetelief hoopt op dé gouden tip. De inbrekers zijn goed op beeld vastgelegd. ,,Maar dat heeft tot nog toe helaas niet geleid tot een aanhouding. We hopen dat na aandacht in Bureau Brabant toch nog iemand met een tip komt. Dat iemand in het dorp iets heeft gehoord, of dat het mensen is opgevallen dat een familie opeens een nieuwe, dure jas aan heeft. We hebben maar één echte tip nodig.”