Robbe (15) is de nummer 3 van Nederland, maar mag nog niet alleen roeien

DEN BOSCH - Robbe van Hulst (15) roeit sneller dan vrijwel alle ruim 500 leden van roeivereniging De Hertog in Den Bosch, toch mag hij nog niet alleen het water op in zijn skiff. Het weerhield hem er niet van om derde van het land te worden in zijn leeftijdsklasse.

Robbe van Hulst moet nog even wachten voordat hij alleen het water op mag in zijn skiff, ofwel eenpersoons roeiboot. ,,Omdat ik nog geen achttien ben, mag ik niet alleen het water op. Dat zijn nu eenmaal de regels binnen de club. Er fietst altijd een coach aan de zijkant mee. Daar ben ik heel blij mee.”

Van Hulst behaalde afgelopen weekeinde een prestatie van formaat; de vwo’er werd tijdens het Nederlands Kampioenschap op de Bosbaan in Amstelveen derde van Nederland in zijn leeftijdsklasse (tot 16 jaar). ,,Dit betekent voor mij dat ik op de goede weg ben, maar ik ben nog niet waar ik wil zijn.”

Sportieve familie

Robbe van Hulst komt uit een sportieve familie, want zijn oudere broer Julius werd in 2018 twee maal nationaal kampioen in de dubbeltwee en dubbelvier.

Bij De Hertog in Den Bosch zijn de roeiers die wedstrijden roeien zwaar in de minderheid. Met hun goede prestaties hopen wedstrijdroeiers als Robbe van Hulst en Rianne Beerkens (47) ook andere leden enthousiast te krijgen. ,,Het is voor elke roeier leuk om ergens naartoe te trainen.”

Vreemde eend in bijt

Ze kunnen een trits aan redenen opnoemen waarom ze het naar hun zin hebben bij De Hertog, toch voelen Robbe van Hulst en Rianne Beerkens zich soms een vreemde eend in de bijt bij de Bossche roeivereniging. In tegenstelling tot het gros van de leden zijn zij een van de weinige roeiers die prestatief wedstrijden roeien. Als het aan hen ligt, krijgen ze meer leden enthousiast om serieus met de sport aan de slag te gaan.

Wat kan helpen is de prestatie die de twee onlangs tijdens The Head of the River in Amsterdam, een wedstrijd waar de top van Nederland aan meedeed, neerzette. Van Hulst pakte ook daar in zijn categorie de bronzen medaille. En Beerkens eindigde in een sterk bezet veld als derde bij de veteranen.

Ruim 50 jaar roeier

De Hertog, dat dit jaar zijn dertigjarig jubileum viert, is geen wedstrijdvereniging en dat is het ook nooit geweest, benadrukt Marc Schouten. Hij is al lid vanaf het eerste uur en met zijn 67 jaar nog steeds een van de snelste en meest fanatieke roeiers van De Hertog. Zijn eerste meters in een roeiboot legde hij al ruim 50 jaar geleden af, bij studentenvereniging Phocas in Nijmegen. ,,Met De Hertog zijn wij dertig jaar terug in Den Bosch begonnen als burgervereniging en dat zijn we nog steeds”, zegt hij. ,,Het sociale gebeuren is hier minstens net zo belangrijk.”

Zo kan het dat er twee parallelle werelden naast elkaar bestaan binnen De Hertog. Waar de meeste leden één of twee keer per week recreatief in hun boot stappen, trainen Van Hulst en Beerkens aan de hand van een strikt trainingsschema bijna elke dag.

Rianne Beerkens, Robbe van Hulst (midden) en Marc Schouten van RV De Hertog.

‘Echt mijn club’

Studentenroeiverenigingen hebben vooral studenten als fanatieke leden. Bij De Hertog leeft die cultuur niet, zegt Schouten. De vereniging heeft nauwelijks wedstrijdroeiers in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar. Het is voor Van Hulst geen reden om op zoek te gaan naar een andere club. ,,Ik woon hier om de hoek en De Hertog voelt echt als mijn club”, zegt hij. ,,Wel ga ik af en toe bij andere verenigingen trainen om me te kunnen optrekken aan andere roeiers.”

Robbe van Hulst (links) , Marc Schouten en Rianne Beerkens in de loods van RV De Hertog.