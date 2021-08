Robert Barclay helpt sportbestuurders: ‘Corona zette veel sportclubs aan tot nadenken over toekomst’

Nee, Robert Barclay (41) kan geen enkele sportvereniging noemen die op omvallen staat vanwege de coronacrisis. Niet in de gemeente Den Bosch, waar hij consulent sport & bewegen is. En niet in zijn eigen gemeente Meierijstad, waar de inwoner van Sint-Oedenrode bestuurslid is van de Sportraad Meierijstad. ,,Er was zeker een tijd met behoorlijk wat zorgen. Ook in Den Bosch. Maar toen de landelijke steunpakketten kwamen, werden de bestuursleden gerustgesteld. Dat gaf in ieder geval financiële rust.”