Robert Derksen volgt Reinier van Arkel bestuurder Eddy van Doorn op

Robert Derksen is sinds 2017 werkzaam bij GGz Breburg als directeur bedrijfsvoering en had daarvoor vergelijkbare functies in de ouderenzorg. ,,De overstap naar de Reinier van Arkel groep biedt mij een mooie kans en uitdaging", aldus Derksen.

Belangrijke opgaves

De primaire taak van wordt de bedrijfsvoering. Met de overstap van Eddy van Doorn naar Pluryn is Tom van Mierlo door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Mierlo richt zich op de zorginhoud. ,,Met Robert hebben we gekozen voor een bestuurder die past bij de belangrijke opgaves van onze organisatie. Hij sluit goed aan bij onze ideeën over zelforganisatie en bij de ontwikkelingen rondom netwerkpsychiatrie. Ik kijk er naar uit om samen met hem de volgende fase van de Reinier van Arkel groep in te gaan en de ontwikkelingen die we ingezet hebben ook echt af te maken.”