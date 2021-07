Robin, Andy en al die anderen slaan handen ineen voor doodzieke 9-jarige Bennie

DEN BOSCH - Hij lijdt aan een zéér kwaadaardige vorm van kanker in de hersenstam. De tijd dringt voor de 9-jarige Bennie Krijbolder uit Den Haag. Er is nog hoop. Een peperdure behandeling in het buitenland die niet gedekt wordt door de verzekering brengt heel misschien redding.

De Bossche kickbokslegendes Robin van Roosmalen en Andy Souwer hebben in elk geval een duit in het zakje gedaan door een workshop kickboksen te verzorgen voor het goede doel. Bij Sport & Healthclub Solidgym op de Maaspoort heerst bovenal een strijdlustige sfeer. De focus van de tientallen workshopdeelnemers is zonder uitzondering gericht op een herstel van de ernstig zieke Bennie die in Nederland is uitbehandeld.

Quote Als je zoiets hoort, besef je hoe betrekke­lijk het leven is Leonard „Het voelt goed dat ik een bijdrage kan leveren, hoe klein het steentje ook is”, reageert Sandra van Koten (40) uit Nieuw-Beijerland. „Ik zit trouwens al zes jaar op kickboksen. Gave sport. Prima voor je lichaamsbeweging, je kunt je ei kwijt, je wordt er rustiger door. Andy zie ik voor het eerst, Robin niet. Ik heb al eens een PT-tje (personal training, red) bij hem gevolgd.”

Haar broer Leonard (26) is ook van de partij: „Ik had ‘iets’ met vissen. Tien jaar terug heb ik de hengel verruild voor de kickbokshandschoenen. Natuurlijk hoop ik vandaag wat bij te leren, maar dáárom ben ik hier niet. Het gaat om die jongen, hè. Vreselijk. Als je zoiets hoort, besef je hoe betrekkelijk het leven is. Tegelijkertijd is het een rare wereld. Zo zijn er constant bakken met geld nodig om mensenlevens te redden. Hiernaast het contrastrijke beeld van een rijkeluiszoontje dat voor ettelijke miljoenen een ruimtereisje van tien minuten gaat maken.”

Volledig scherm Robin van Roosmalen en Andy Souwer geven een kickboksworkshop om geld in te zamelen voor een operatie van de 9-jarige Bennie Krijbolder. © Roel van der Aa

‘Hou je handen altijd bij je hoofd’

Mirjam van den Berg (35) uit Koog aan de Zaan en Suong Thach (34) uit Oosterhout delen die mening. De een is wat meer geoefend dan de ander, maar beiden hebben zin in de workshop. Die begint uiteraard met een warming-up. „Zeg, kan de airco alsjeblieft wat hoger”, vraagt de goedlachse Souwer al snel aan iemand buiten de ring. Op het nummer Soldier van Neffex laat hij de deelnemers de eerste boksoefeningen doen. Kort daarna volgen ‘prikkertjes’ met jabs. Een hoek direct ontbreekt evenmin. Het respectvolle ush, ush, klinkt uit de meeste monden. Van Roosmalen, die het trainersstokje regelmatig op enthousiaste wijze overneemt, komt met de beste tip: „Hou je handen altijd bij je hoofd, óók bij het trappen.”

Geld ingezameld

Danny Krijbolder, de vader van Bennie, komt wat later maar is op tijd voor de afsluitende groepsfoto. „Geweldig, wat een support. Al veel BN-ers hebben hun steun betuigd, en nu dit weer! Goed nieuws: het vereiste geldbedrag van minimaal drie ton is inmiddels binnen. Onze hoop is gevestigd op neuro-oncoloog Sabine Mueller. Het is vooralsnog een experiment, dat binnenkort in San Francisco of Zürich wordt uitgevoerd”, aldus Krijbolder.

Meer weten of geld doneren? Kijk op helpbennie.nl

Volledig scherm De afsluitende groepsfoto, kort na de workshop. Met rechts naast Andy Souwer (in witte shirt) Danny Krijbolder, de vader van Bennie. © Chris Korsten