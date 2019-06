‘Rode blokkendoos’ leidt tot motie van afkeuring

Dat zeggen de oppositiepartijen CDA, D66 en SP over de nieuwe gymvoorziening voor basisschool De Springplank. Ze zijn ernstig teleurgesteld over het resultaat, de ‘rode blokkendoos’ die nu een deel van het speelplein in beslag neemt. De partijen spraken donderdagavond hun afkeuring uit in een motie. ,,Over het resultaat maar ook het doorlopen proces, waaronder de manier waarop de gemeente met omwonenden , ouders en de school is omgegaan", aldus Yvonne Vos (CDA).