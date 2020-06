Rode cijfers voor Vught door coronacrisis

Hoeveel geld de coronacrisis Vught precies gaat kosten, heeft de gemeente nog niet op een rijtje gezet. Het is ook nog afwachten wat de compensatie hiervoor zal zijn vanuit het rijk.

Meer uitkeringen

In de kadernota, een document dat vooraf gaat aan de begroting 2021, gaat Vught uit van een tekort van een half miljoen euro. Dit komt niet alleen omdat meer Vughtenaren een uitkering aanvragen maar bijvoorbeeld ook vanwege de stijgende kosten voor groenonderhoud en kosten voor handhaving en toezicht.

Noodopvang kinderen

Heel veel zegt de kadernota echter niet. De belangrijke meicirculaire, waarin het Rijk bekend maakt hoeveel geld gemeenten krijgen, is er namelijk nog niet in verwerkt. Het Rijk heeft aangekondigd met diverse compensatieregelingen voor gemeenten te komen. Variërend van compensatie voor derving van toeristen-en parkeerbelasting door corona tot aan geld voor het organiseren van noodopvang voor kinderen. Wat dat concreet voor gemeenten betekent, is waarschijnlijk pas in september bekend.

Quote De schulden voor het spoor en de N65 zijn niet morgen opgelost maar geen reden om paniek te zaaien Toine van de Ven , Wethouder Vught

De consequenties van deze meicirculaire zijn wel bekend voor de behandeling van de kadernota op 25 juni door de raadscommissie en op 2 juli door de gemeenteraad.

Op verzoek van de gemeenteraad vorig jaar, heeft het college ook een lijst met mogelijke bezuinigingen samengesteld. Bezuinigingen zoals: het niet meer uitvoeren van kleinschalig onderhoud (58.000 euro), afbouwen en stopzetten van sportsubsidies (55.000 euro), subsidies voor kunst en cultuur (17.000 euro) of de Speeldoos (67.000 euro in 2021) wat leidt tot sluiting van het theater.

Toch meer woningen bouwen

Daarnaast wordt gewezen op de mogelijkheid om andere keuzes te maken door bijvoorbeeld tóch méér woningen te bouwen op het Isabellaveld of de verdeling 40-40-20 los te laten in de plannen Vught Centrum Zuid en De Kwebben/De Baarzen wat leidt tot hogere opbrengsten.

Quote Vught is financieel gezond en kan aan alle verplich­tin­gen voldoen Toine van de Ven , Wethouder financiën Vught

Volgens het Vughtse college van burgemeester en wethouders is het op dit moment niet wenselijk om ingrijpende financiële keuzes te maken. ,,Vught is financieel gezond en kan aan alle verplichtingen voldoen”, aldus het college. ,,Daarnaast komt Helvoirt per 2021 bij Vught en kan de financiële impact hiervan kan pas in 2021 worden vertaald in een aangepaste begroting. Daarom presenteren we dit jaar ook een beleidsarme kadernota en begroting.”

Fragiel