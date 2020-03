Roemeense politiemacht pakt 37 bendeleden op die ook truck leegroofde die uit Waalwijk vertrok

BOEKAREST - Een Roemeense politiemacht is maandag druk bezig een criminele bende op te rollen, die overal in Europa rijdende vrachtwagens leegroofde. Een van die vrachtwagens vertrok uit Waalwijk.

De snelwegpiraten sloegen in Nederland toe op de A73 en op de A15 bij Tiel. De grote politie-actie vloeit voort uit een internationaal recherche-onderzoek, waarbij Finland, Nederland en Frankrijk met Roemenië in een speciaal team samenwerken. Bij de arrestaties in hoofdstad Boekarest en omgeving zijn zevenhonderd agenten betrokken.

Lees ook Als in een actiefilm: vrachtwagen al rijdend leeggeroofd Lees meer

Inmiddels zijn 32 verdachten aangehouden en ruim zeventig panden doorzocht, zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski, die de actie namens de Nederlandse politie bijwoont. ,,De verwachting is dat het aantal aanhoudingen nog gestaag zal oplopen.”

Spectaculair

Volledig scherm snelwegpiraten ladingdiefstal graphic De diefstallen op de Europese snelwegen verliepen op spectaculaire wijze. Staand op de motorkap haalden de daders de lading uit de rijdende vrachtwagen. De stuntrovers gebruikten een slijptol om het slot open te werken. De diefstallen namen slechts een paar minuten in beslag.



De bende snelwegpiraten maakte vooral consumentenelektronica buit. Zo werd in juli 2017 werd er op de A73 ter hoogte van Boxmeer uit een rijdende truck iPhones ter waarde van een half miljoen euro gestolen. Een deel van de snelwegpiraten werd daarna al snel op een vakantiepark in Otterlo gearresteerd. In het luxe vakantiehuis waren ze druk bezig de dure smartphones over te hevelen in andere dozen, zodat de buit onopvallend naar Roemenië te vervoeren.

Tip

De arrestatie in Otterlo was te danken aan een tip van de Roemeense politie, stelt Kraszewski. Deze mannen werden door de Roemeense politie afgeluisterd. We kregen te horen dat één van hen vanuit Nederland naar Roemenië had gebeld. Daar hebben we toen op door gerechercheerd. Het spoor leidde vervolgens naar Otterlo. Sindsdien onderhouden we goede contacten met de Roemeense politie.”

Volledig scherm Het 'rovershol' waar de mannen zich ophielden op vakantiepark Zanding in Otterlo. © DG

A15