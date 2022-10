Roep om snelle aanpak rotonde zwelt aan na zwaar ongeluk in Vught: ‘Het is levensgevaarlijk hier’

Kans op nieuwe aanpak verkeers­huf­ters: borden met boete als waarschu­wing

DEN BOSCH - Hoe verhoog je de verkeersveiligheid in de Bossche binnenstad en buitenwijken? Laat op borden op straat zien wat het kost als je door rood rijdt (250 euro) of wanneer je 10 kilometer per uur te hard door de bebouwde kom rijdt (75 euro).

28 september