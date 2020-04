Roep om uitstel cruciale N65-raad: ‘Vught moet zich schamen, plan niet tijdens coronacrisis er doorheen drukken’

De ombouw van de N65 is een plan met veel impact op de dorpen Vught en Haaren en heeft grote gevolgen voor hun inwoners. Donderdag 14 mei, vanwege ‘corona’ een maand later dan oorspronkelijk de bedoeling was, buigt de Vughtse gemeenteraad zich over het bijbehorende bestemmingsplan. Haaren volgt enkele maanden later. Daar ligt het N65-plan nog maar net ter inzage.