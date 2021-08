Roest komt uit de waterpompen, De Draak met stoom gereinigd

Maritiem 's-Hertogen­bosch voelt zich bij afgelas­ting ‘weggezet' door de gemeente: ‘We zijn behoorlijk boos’

21 augustus DEN BOSCH - ,,Het is een kwalijke zaak dat de gemeente zo met ons omgaat. Wij voelen ons tegengewerkt en zijn daar behoorlijk boos over.’’ Dat zegt Rob van de Laar, voorzitter van de stichting Maritiem 's-Hertogenbosch, over de manier waarop de gemeente omgaat met dit evenement dat in 1977 voor het eerst werd gehouden.