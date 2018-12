Roken, pissen en drugs gebruiken in de trein; man maakt het heel bont bij station Den Bosch

Dance4Air levert volop support op in Willem Twee Poppodium

23 december DEN BOSCH - Alicha van der Aa lijdt aan de zeldzame en recessief overerfbare ziekte Cystische Fribrose, beter bekend als de taaislijmziekte. Een medicijn is er voor haar nog niet. Mede daarom organiseerde ze zaterdagavond in Willem Twee Poppodium samen met haar vriend Koen Schraauwers het event Dance4Air, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Skate4Air. De avond werd een succes. In het verlengde hiervan neemt het Bossche stel op 22 januari deel aan een schaatstocht op de Weissensee.