Romafamilie Rosmalen protesteert bij Rijkswaterstaat, twee familieleden mogen naar binnen

9 juni DEN BOSCH - In een grote rechtszaak tegen een Roma-familie uit Rosmalen zijn delen van het strafdossier kwijtgeraakt, zo bleek maandag bij het gerechtshof. Kan dat ertoe leiden dat het omvangrijke onderzoek van politie en justitie straks allemaal voor niets is geweest? Vier vragen en vier antwoorden over de verdwenen processtukken.