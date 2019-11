Rombouts nieuwe voorzitter van Nationaal Monument Sint Jan: ‘Hier kun je geen nee tegen zeggen’

Daarmee volgt Rombouts de vorige voorzitter Willem van der Schoot op. Hij nam op 25 november afscheid, nadat hij sinds 2011 voorzitter was geweest van de stichting. Het doel van deze stichting is het geld inzamelen voor de instandhouding van de kathedraal.

,,De Sint-Jan is één van de belangrijkste monumenten van ons land waar we zuinig op moeten zijn”, stelt Rombouts. ,,Als eerdere generaties deze kathedraal konden bouwen, moeten wij toch in staat zijn haar te onderhouden? Dat is de ereplicht van onze generatie: in stand houden wat vroegere generaties met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd. Zodat ook latere generaties er nog rust, inspiratie en kracht kunnen vinden.”