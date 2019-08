Romeinen vinden weg terug naar Tempel van Empel

"Si vis pacem, para bellum." Met andere woorden: als je vrede wilt, bereidt je dan voor op de oorlog. Met een bulderende stem deelt centurio Marcus in Latijn een reeks bevelen uit aan zijn manschappen die aanvankelijk een beetje halfslachtig en futloos reageren. Het tafereel, dat best komisch oogt, zou perfect passen in een van de avonturen van Asterix en Obelix. Mogelijk is er een raakvlak met de zware militaire uitrusting in combinatie met de zinderende hitte. Gelukkig beschikt de officier over een meandervormige wijnrankstok, een ideaal hulpmiddel om iedereen eens flink mee wakker te 'timmeren'.