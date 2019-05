Romeinse huizen onder Vinkels voetbalveld

De grond van het Vinkelse sportpark is deze maandag bezaaid met geel-genummerde plaatjes. Ze markeren de plaatsen waar zich bijna 2000 jaar geleden de palen en wanden van de huizen bevonden. ,,Het is een unieke vondst, die we - zeker niet zo goed geconserveerd - op deze plaats verwacht hadden’’, zegt Jan van Renswoude, verbonden aan VUhbs. Hij is één van de archeologen die de bodem onderzoekt. ,,We weten dat in deze gebieden op de hoger gelegen stukken grond meerdere van dit soort nederzettingen waren. Maar hadden op een sportpark, waar al eerder in de grond is gewroet, niet verwacht dat de sporen nog zo goed intact zouden zijn.’’