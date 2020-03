‘Rommel’, die vervuilende reclamezuilen in Den Bosch

De meeste partijen in de gemeenteraad hebben aanmerkelijk minder moeite met het toekomstige reclamebeleid. De VVD vraagt om ook met ondernemersverenigingen in Vinkel en Nuland te overleggen en te kijken of in die kernen ook behoefte is aan beeldschermen.



Rosmalens Belang vraagt juist weer om het centrum van Rosmalen een dorps karakter te laten houden. ,,Wij zien de stationszone in Rosmalen als uitstekende alternatieve locatie voor een reclamezuil.’’